Tehnologie americană: nebunia ChatGPT invadează cea de-a doua economie a lumii Microsoft a pastrat aplicația sa de succes ChatGPT in afara limitelor utilizatorilor din China, dar aplicația atrage un interes uriaș in aceasta țara, iar firmele se grabesc sa integreze tehnologia in produsele lor și sa lanseze soluții rivale. In timp ce rezidenții nu pot crea conturi OpenAI pentru a accesa chatbotul bazat pe inteligența artificiala, […] The post Tehnologie americana: nebunia ChatGPT invadeaza cea de-a doua economie a lumii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

