Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anuntat joi ca arbitrajul video (VAR) va fi utilizat la toate meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 programate in Europa, incepand de luna viitoare, informeaza Agerpres . Modul in care sistemul VAR a functionat in aceasta vara la EURO 2020 a fost apreciat pe scara larga. UEFA spera…

- Sistemul VAR va fi operational la toate meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 programate in Europa, incepand de luna viitoare.Astfel, sistemul de arbitraj video va fi și la partidele de la Chișinau cu participarea naționalei de fotbal a Moldovei.

- UEFA a anuntat joi ca arbitrajul video (VAR) va fi utilizat la toate meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 programate în Europa, începând de luna viitoare, informeaza DPA.Modul în care sistemul VAR a functionat în aceasta vara la EURO 2020 a fost apreciat…

- Uniunea europeana de fotbal (UEFA) a anuntat joi ca arbitrajul video (VAR) va fi utilizat la toate meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 programate in Europa, incepand de luna viitoare, informeaza DPA. Modul in care sistemul VAR a functionat in aceasta vara la EURO 2020 a fost apreciat…

- Uniunea europeana de fotbal (UEFA) a anuntat joi ca arbitrajul video (VAR) va fi utilizat la toate meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2022 programate in Europa, incepand de luna viitoare, informeaza DPA. Modul in care sistemul VAR a functionat in aceasta vara la EURO 2020 a fost apreciat…

- Șeful Poliției Romane merge la Arad pentru a verifica motivele pentru care ancheta din cazul uciderii omului de afaceri Ioan Crișan nu avanseaza. Pana in acest moment nu a fost identificat nici macar un suspect. Șeful Poliției Romane este așteptat la sediul Poliției din Arad ca sa vada care este stadiul…

- Apar detalii noi in ancheta asasinatului de acum o saptamana din Arad, cand omul de afaceri Ioan Crișan a fost ucis in explozia mașinii sale. Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri. Una din mostrele ADN este a victimei, iar anchetatorii incearca…

- Un nou centru de vaccinare anti – coronavirus va fi deschis la vama Nadlac. Cetațenii se pot imuniza chiar la ieșirea din țara. „Foarte mulți romani vin la Arad doar ca sa se vaccineze, stau și 2 – 3 zile. Am vaccinat la Arad și majoritatea romanilor din misiunile diplomatice din Europa. Sunt romani…