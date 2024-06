Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de inteligența artificiala ChatGPT de la OpenAI a fost, in aceasta dimineața (4 iunie 2024), indisponibila din cauza unui “incident nerezolvat”, potrivit companiei. Cateva ore mai tarziu, Chat a “picat” din nou. OpenAI a recunoscut ca a existat o problema mare, pagina companiei raportand timp…

- OpenAI a lansat primul sau raport despre modul in care instrumentele sale de inteligența artificiala sunt folosite pentru operațiuni sub acoperire, joi, dezvaluind ca Rusia, China, Israel și Iran au desfașurat operațiuni de dezinformare in scop propagandistic, oprite de companie.

- Inteligența artificiala iși face tot mai mult simțita prezența, in special in modul in care comunicam. La aproape 160 de ani de cand s-a inființat uniunea internaționala a telegrafului, pe 17 mai este sarbatorita ziua internaționala a telecomunicațiilor. Tema de anul acesta nu putea fi alta decat inteligența…

- OpenAI a lansat luni un nou model de inteligenta artificiala si o versiune desktop a ChatGPT, impreuna cu o noua interfata pentru utilizatori, transmite CNBC, citata de news.ro. Actualizarea aduce GPT-4o pentru toata lumea, inclusiv utilizatorilor care nu platesc un plan lunar, a declarat directoarea…

- Apple a reluat discuțiile cu OpenAI cu privire la utilizarea tehnologiei de inteligența artificiala generativa a startup-ului pentru a alimenta unele funcții noi care vor fi introduse pe iPhone.

- In scrisoarea sa, Dimon a ales AI ca prim subiect in actualizarea sa privind problemele cu care se confrunta cea mai mare banca din SUA in functie de active – inaintea riscurilor geopolitice, achizitiilor recente si chestiunilor de reglementare. ”Desi nu stim efectul complet sau ritmul precis cu care…

- Tehnologia din ultimii ani a evoluat extrem de mult, iar unul dintre cei mai importanți pași care s-au facut in aceasta direcție este folosirea inteligenței artificiale. Este posibil ca in viitor camerele de pe drumurile publice sa fie dotate cu AI. Camerele cu AI, noua tehnologie in materie de amenzi…

- ”Grok 2 ar trebui sa depaseasca AI-ul actual in toate valorile. In antrenament acum”, a adaugat Musk. Grok-1.5, versiunea imbunatatita a chatbot-ului sau Grok, va fi pusa la dispozitie pentru teste si utilizatorilor existenti ai Grok, pe X, in zilele urmatoare, a anuntat joi xAI. La inceputul acestei…