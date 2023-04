Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin recunoaste miercuri ca sanctiunile internationale impuse Rusiei din cauza invaziei si ofensivei ruse din Ucraina ”pot” avea consecinte ”negative” ”pe termen mediu” asupra economiei rusesti, dupa ce a laudat, in ultimele luni, adaptarea Rusiei la aceasta conjunctura noua,…

- Uniunea Europeana a prelungit pana pe 15 septembrie sanctiunile pe care le-a impus persoanelor si entitatilor ruse pentru anexarea ilegala a Crimeei si invazia din Ucraina, sanctiuni care-l includ si pe presedintele Vladimir Putin.

- Combaterea amenințarii teroriste este una dintre sarcinile importante trasate de Vladimir Putin membrilor Serviciului Federal de Securitate al Rusiei. Liderul de la Kremlin a participat astazi la la o ședința extinsa a consiliului de administrație al Serviciului Federal de Securitate. In discursul sau,…

- Rasturnare de situație in razboiul din Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, informeaza duminica AFP. “Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki, venit vineri, 24 februarie, la Kiev la implinirea unui an de la inceputul ofensivei ruse contra Ucrainei, a anuntat ca, in plus fata de tancurile germane Leopard 2, Polonia va oferi Ucrainei inca 60 de tancuri poloneze PT-91 si este pregatita sa primeasca 2.500…

- "Cinematografia (...) poate inspira si influenta oamenii care pot schimba lumea", a declarat Volodimir Zelenski, joi, in deschiderea Festivalului International de Film de la Berlin, care a decis sa isi indrepte reflectoarele catre Ucraina, relateaza vineri AFP. "Cultura si cinematografia nu pot fi…

- Ucraina a cerut celor 27 de state membre ale UE sa includa in sanctiuni compania rusa de stat pentru energie nucleara Rosatom, dar Ungaria, care are o centrala nucleara construita de Rusia, pe care intentioneaza sa o extinda impreuna cu Rosatom, se opune acestei idei. Premierul Viktor Orban a reiterat,…

- Ungaria intenționeaza sa impuna veto asupra unor eventuale sancțiuni ale UE impotriva Rusiei in domeniul energiei nucleare. Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca Ungaria va pune veto la orice eventuala sancțiune a UE impotriva Rusiei care ar afecta energia nucleara, a informat vineri presa europeana.…