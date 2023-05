Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, fostul președinte al SUA, spune ca ar putea pune capat razboiului din Ucraina in 24 de ore, daca ar fi ales din nou președinte. Intr-un interviu cu politicianul și prezentatorul britanic Nigel Farage, difuzat de GB News, fostul președinte al Statelor Unite a explicat care e soluția lui…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Cu uzinele sale de munitie si vastele campuri de trandafiri, orasul Kazanlak din centrul Bulgariei se ridica in sfarsit la inaltimea renumelui sau de "Guns and Roses" (arme si trandafiri - n.r.), dupa ce Rusia a invadat Ucraina, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a semnat un material pe tema razboiului in publicatia ucraineana Evropeiska Pravda, in care subliniaza ca razboiul lui Putin impotriva Ucrainei dureaza deja de un an si ca numarul deceselor inregistrate de ambele parti cresc in mod constant, iar loviturile cu…

- Marți, 7 martie, Kremlinul a afirmat ca mana ”invizibila”, dupa cum a spus China, din spatele conflictului ucrainean, apartine de fapt SUA, transmite EFE și Agerpres . ”Mana aceea nu este invizibila, este vizibila. Este mana Statelor Unite”, a declarat purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au avut, luni, o convorbire telefonica pe teme de interes prioritar pentru Parteneriatul Strategic bilateral, respectiv in contextul razboiului Rusiei contra Ucrainei si al eforturilor de combatere

- Faptul ca 35 de tari trimit arme pe campul de lupta din Ucraina arata ca nu mai este vorba de un conflict local, a afirmat joi un secretar de stat in cabinetul premierului ungar, Csaba Domotor, citat de MTI.

- O fetița rusa in varsta de 12 ani a fost trimisa temporar la un orfelinat, iar tatal ei a fost batut și arestat de autoritați dupa ce a aceasta a realizat la școala un desen impotriva razboiului din Ucraina, la o ora de arta, a relatat marți publicația independenta rusa Meduza , preluata de The Guardian…