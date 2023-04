Un refugiat ucrainean ratacit in munții din Suceava a fost salvat anul trecut dupa ce a sunat la 112, de pe o cartela SIM nonUE și in lipsa internetului, gestionarea apelului de STS fiind premiata joi la Gala Europeana 112. Localizarea s-a facut prin tehnologia AML, introdusa de urgența in 2020, dupa cazul Caracal, tehnologie care permite telefoanelor inteligente sa transmita automat un SMS cu datele de localizare, cand suni la 112, fara sa ai nevoie de o conexiune de date.