- Plenul CSM a dispus, in ședința de astazi , suspendarea din funcție a 6 judecatori in privința carora a fost pornita urmarirea penala și pe marginea carora, pana la moment, inca nu exista o sentința definitiva a instanței de judecata.

- Aerul condiționat este esențial pentru confortul termic in locuințe și birouri, mai ales in lunile calde. Printre cele mai populare soluții moderne se numara sistemele de aer condiționat multi split. Acestea sunt apreciate pentru eficiența lor energetica și flexibilitatea in utilizare.Un sistem de aer…

- Lucian Trufin: Mergeți la vot! Alegeți ințelept, alegeți continuarea dezvoltarii județului nostru! Candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani, senatorul Lucian Trufin, s-a prezentat astazi la urna de votare insoțit de liderii PSD Botoșani, in frunte cu actualul președinte al…

- Statele membre ale Uniunii Europene au sustinut marti acordul politic din decembrie anul trecut privind reglementarea inteligentei artificiale AI , iar noua legislatie va intra in vigoare luna viitoare, transmite Reuters.Agentia apreciaza ca Legea AI din Europa este mai cuprinzatoare decat s a obtinut…

- In prezent, tehnologia avansata joaca un rol esențial in evoluția industriei construcțiilor metalice. Halele metalice, cu structura lor robusta și flexibilitatea ridicata in design, reprezinta de ceva vreme o soluție inovatoare pentru nevoile dinamice ale societații moderne. Pe masura ce sectoarele…

- Apple a anunțat o noua serie de funcții de accesibilitate care vor fi lansate „mai tarziu in acest an” pentru iPhone și iPad, așa ca, cel mai probabil, acestea vor face parte din iOS 18 și iPadOS 18, care urmeaza sa fie anunțate și ele oficial luna viitoare. Cea mai interesanta dintre toate este cea…

- Companiile farmaceutice Moderna si Pfizer-BioNTech se vor infrunta in tribunale din Londra si din alte orase in procese care privesc paternitatea si dreptul de a utiliza tehnologia ARN mesager, care a fost cruciala in dezvoltarea vaccinurilor lor anti-COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres.