Alexander Bastrykin, șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, a devenit vedeta in mediul online dupa ce și-a folosit lupa ca sa se uite la ecranul unui laptop. In timpul unei recepții, generalul rus, care conduce Comitetul de Investigatii (institutia care se ocupa de cazurile de corupție), s-a folosit de o lupa pentru a se uita […] The post Tehnologia depașește generalii ruși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .