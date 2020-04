Tehnologia care ne manipuleaza visele, pentru a fi mai buni atunci cand ne trezim

Stiri pe aceeasi tema

- IN VREME DE PANDEMIE… Vasluienii au inceput pregatirile de Paste. Fara a mai tine cont de restrictiile de circulatie si de distantarea sociala, acestia au dat buluc in piete si in magazine pentru a se aproviziona cu alimente. Oamenii au cumparat in special oua, legume si carne, inclusiv cea tocata pentru…

- Apple si Google, divizie a grupului Alphabet, au anuntat vineri ca vor colabora pentru crearea unei tehnologii de urmarire a contactelor, care are rolul de a incetini raspandirea coronavirusului prin permisiunea oferita utilizatorilor de dispozitive de a opta pentru un sistem care catalogheaza alte…

- Speranțele celor care nadajduiau ca venirea caldurii va duce la stoparea epidemiei de coronavirus sunt naruite de specialiști. Aceștia susțin ca nu exista dovezi ca incalzirea vremii va duce la o scadere a riscului infectarii cu COVID -19, așa cum se intampla in cazul gripei.Citește și: O…

- Guvernul Romaniei a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența. The post Ordonanta privind starea de urgenta ar putea fi modificata. Proiectul…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, marși seara, despre sistemul financiar-bancar și ce se va intampla cu ratele romanilor, in perioada epidemiei de coronavirus."Am anunțat ca vom lua masuri graduale, in funcție de evoluția epidemiei. Am luat masura izolarii, anchetei epidemiologice. inchiderii…

- Daca sunteti in cautarea unui motiv pentru a alege Ford in fata altor marci, atunci poate ca cele de mai jos, va vor ajuta sa luati decizia buna. Ford face vehicule mai bune cu fiecare noua gama, oferind consumatorilor mai multe motive de cumparare. Iata cateva motive pentru care ar ati putea…

- Starea mediului ambiant si utilizarea durabila a resurselor naturale influenteaza calitatea vietii populatiei. Utilizarea irationala a resurselor naturale in ultimii ani a condus la reducerea productivitatii potentialului natural si au avut un impact distructiv asupra mediului

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma intr-un mesaj publicat pe Facebook de Ziua Unirii Principatelor ca Romania are nevoie de politici publice care sa uneasca toate provinciile istorice si ca un proiect de tara poate incepe cu Autostrada Moldovei. ’24 ianuarie 1859. O zi in care, acum 161…