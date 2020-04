Tehnologia care ne arata daca alimentele au fost pastrate la rece inainte sa le cumparam

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada de izolare la domiciliu, e important sa știm ce anume e recomandat sa cumparam din supermarketuri astfel incat ceea ce mancam cat stam acasa sa nu ne afecteze grav starea de sanatate.Singurele drumuri pecare majoritatea dintre noi le mai facem in ultima vreme sunt cele lasupermarket.…

- Aflați intr-o perioada critica, italienii dau dovada de unitate. Pentru a-i ajuta pe cei nevoiași sa treaca mai ușor peste pandemia de coronavirus, oamenii lasa alimente pe strada. Starea de urgența provocata de COVID-19 genereaza probleme din ce in ce mai mari pentu mulți italieni. Din cauza restricțiilor…

- „Lumea a intrat intr-o fobie datorita necunoașterii”, a declarat Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, la Antena 3.Toate studiile arata ca modalitatea dominanta de transmitere a noului coronavirus este pe cale aeriana.

- Trei persoane au fost ranite și transportate la spital in urma unii accident produs astazi, pe DN 65, in apropiere de Radovan. Polițiștii doljeni spun ca responsabil de producerea accidentului șoferul unui BMW, un tanar de 24 de ani, care a efectuat o depașire neregulamentara. ”Un tanar de 24 de ani,…

- Transportul public interurban ar putea fi sistat, daca cetațenii nu vor respecta mesajul autoritaților de a evita ieșirile din casa fara motive rezonabile și se vor „plimba din curiozitate”. Declarația a fost facuta de astazi șeful Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, in cadrul…

- Mii de șoferi de tir romani sunt trași pe dreapta in parcarile din Europa. Oamenii așteapta sa vada ce masuri vor lua autoritațile și cum ar putea ajunge acasa, in contextul pandemiei de coronavirus. Ei staționeaza de mai bine de 24 de ore cu marfuri care trebuiau sa ajunga in țara noastra la inceputul…

- Pentru a fi competitivi și a avea succes intr-o lume in care digitalizarea este prezenta peste tot, companiile trebuie sa se concentreze pe gasirea echilibrului intre „valoare” și „valori”, adica intre creșterea valorii businessului și valorile in care cred clienții și angajații, precum și așteptarile…

- Experienta consumatorilor, prioritatea profesionistilor Absolventii si cursantii programelor de certificare internationala Chartered Institute of Marketing (CIM) din Romania au participat la prima intalnire de comunitate din acest an, organizata de Institutul de Marketing, reprezentant Oxford College…