Stiri pe aceeasi tema

- Carrefour va aplica, pentru prima data in Romania, tehnologia blockchain in sectorul alimentar . Prin acest proiect, compania susține ca mai face un pas in implementarea strategiei globale Act for Food și ca ofera astfel consumatorilor șansa de a descoperi informații, direct de la ferma, despre originea…

- The blockchain technology, known until now in the financial industry, will be applied, for the first time, in the Romanian food sector, offering consumers the possibility of discovering information, straight from the farm, regarding the origin and quality of the produce they consume. "Used…

- Tehnologia blockchain, cunoscuta pana in prezent industriei financiare, va fi aplicata in premiera in sectorul alimentar din Romania, oferind consumatorilor posibilitatea de a descoperi informatii, direct de la ferma, despre originea si calitatea produselor pe care le consuma. "Utilizata in…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat 269 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1,09 milioane de lei si au trimis catre neutralizare 1,3 tone de alimente, in urma neconformitatilor constatate in timpul controalelor efectuate la nivel national in perioada 21 martie 2021 - 7 aprilie 2021.…

- Primaria Nasaud are incepand de luni un centru de colectare a uleiului alimentar uzat. Inițiativa administrației locale nasaudene este o premiera in județ. Pentru fiecare 2 litri de ulei uzat dus la centru, cetațenii vor primi un recipient cu 500 de ml de detergent de vase. „Va anunțam cu bucurie ca,…

- In Romania sunt, sambata, 1.408 paturi de Terapie Intensiva, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, care a explicat ca s-a crescut capacitatea de internare in...

- CEC Bank a apelat la platforma low-code dezvoltata de compania Aurachain pentru a automatiza o serie de activitati bancare, in timp record si cu costuri reduse. Tehnologia low-code permite dezvoltarea de aplicatii software cu interventii minimale pe cod, folosind o abordare vizuala, bazata…

- In Romania, pana in prezent (in perioada 8-11 februarie), 244 de elevi și 329 de angajați din educație au fost confirmați cu COVID-19 de cand au fost redeschise școlile. Ministerul Educației a anunțat ca incidența cumulata in randul elevilor de la debutul semestrului al doilea – 1 caz de elev confirmat/10.000…