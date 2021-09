Știai ca „mașinariile” iți pot citi gandurile? Tehnologia din prezent ofera acces la funcționarea interna a creierului uman, un lucru absolut inspaimantator, daca stam sa analizam. In 2019, dr. Rafael Yuste a implantat cu succes imagini direct in creierul șoarecilor, reușind sa le controleze comportamentul. Azi, renumitul neurolog avertizeaza ca la rand urmeaza oamenii, dupa […] The post Tehnologia avansata, dincolo de binefacere: creierul uman, sub controlul total al Inteligenței Artificiale! first appeared on Ziarul National .