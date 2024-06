Tehnologia aliată cu IA, pentru detectarea melanomului Tehnologia de ultima ora și inteligența artificiala pot ajuta la punerea mai rapida a diagnosticului de melanom, cel mai agresiv cancer de piele. Un dispozitiv de trei metri inalțime și cinci metri lațime – Vectra 360 – este capabil sa fotografieze aproape toata suprafața pielii pacientului, datorita celor 92 de obiective de inalta rezoluție. Scanerul […] The post Tehnologia aliata cu IA, pentru detectarea melanomului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

