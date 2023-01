Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori de la Hebrew University si de la Centrul Medical Hadassah din Ierusalim a dezvoltat o tehnologie genetica pentru a depista afectiuni ale unor sisteme majore ale organismului uman prin detectarea si identificarea celulelor moarte din sangele uman, conform unui studiu publicat…

- Un ton roșu de 212 kilograme a fost vandut joi cu 36,04 milioane de yeni (273.000 de dolari) la licitația de Anul Nou de la piața de pește Toyosu din Tokyo, Japonia. Prețul este mai mult decat dublu fața de cel platit anul trecut, informeaza Japan Times . Prețul platit pentru peștele de 212 kilograme…

- Casa ar trebui sa fie un sanctuar – un loc de reincarcare, reconectare și relaxare. Exista cateva modalitați simple de a elimina energia negativa din casa și de a o face plina de bucurie și vibrații placute.Energia negativa este un lucru pe care toata lumea il experimenteaza la un moment dat. Fie ca…

- Oamenii din intreaga lume ar putea ramine fara cadouri. Pentru tot este de vina coronavirusul. Din cauza creșterii numarului de infectari in China, companiile de livrare nu pot face fața sarcinii. In depozite se afla munți de colete, dar nu are cine sa le sorteze. Intr-o singura zi in China au fost…

- Un vaccin eficient impotriva tuturor formelor de gripa ar putea fi disponibil in doi ani, spun oamenii de știința de la Universitatea din Pennsylvania, care lucreaza la dezvoltarea lui, scrie Digi24. Aceștia au publicat recent concluziile testelor pe animale și sunt pregatiți sa inceapa testele clinice…

- Un studiu realizat de cercetatorii din Israel a aratat ca oamenii foloseau focul pentru a gati, cu sute de mii de ani mai devreme decat se credea inițial. Dovada sunt ramașițele vechi de 780.000 de ani ale unui pește uriaș asemanator crapului, descoperit in nordul Israelului, noteaza BBC.Oamenii de…

- Indiferent daca ne dorim sau nu, cu toții vom ajunge batrani la un moment dat. Procesul acesta este unul de tranziție, plecand de mic copil și ajungand la una adult responsabil, apoi ne indreptam catre batranețe. Cercetatorii au descoperit, prin intermediul unui sondaj varsta de la care oamenii imbatranesc.

- Oameni de stiinta au reusit sa dirijeze un „roi" de roboti microscopici ca sa elimine microbii de pneumonie din plamanii soarecilor, ceea ce ridica speranta ca un tratament similar ar putea fi dezvoltat pentru a trata pneumonia bacteriana mortala la om. Cercetarea a fost publicata in revista Nature…