Productivitatea și eficiența vor crește ca urmare a utilizarii tehnologiei 5G, care va schimba modul in care funcționeaza multe sectoare economice, serviciile pentru consumatori și competențele angajaților, contribuind cu 1,3 trilioane de dolari la PIB-ul global pana in 2030, arata raportul PwC „The global economic impact of 5G. Powering your tomorrow“. „Estimarile PwC arata ca utilizarea tehnologiei 5G, alaturi de investițiile in inteligența artificiala (AI) și Internet of Things (IoT), poate duce la optimizarea modelelor de afaceri, la produse noi și servicii rapide și eficiente, caștigurile…