- Episoadele de otravire in care sunt implicati rusi sunt de multe ori inconjurate de mister, ceea ce confera un avantaj aparte asasinilor care le prefera unor metode traditionale. In ultimele doua decenii au avut mai multe astfel de incidente in care au fost vizati fosti spioni, jurnalisti si politicieni.

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters. "Comisia pentru securitate…

- "Comisia pentru securitate a Dumei de Stat va primi instructiuni sa analizeze ce s-a intamplat pentru a intelege daca aceasta a fost o tentativa din partea unor state straine de a afecta sanatatea unui cetatean rus pentru a alimenta tensiunile din interiorul Rusiei, precum si pentru a formula noi acuzatii…

- Kremlinul a anuntat ca nu este clar ce a provocat imbolnavirea lui Navalni si ca testele initiale nu au aratat ca a fost otravit, asa cum acuza apropiatii acestuia. Medicii germani care il trateaza pe Navalni la un spital din Berlin au anuntat luni ca analizele medicale au indicat ca a fost otravit.…

- Navalnii nu a aratat semne ca a fost otravit cand a fost internat la clinica si au fost facute teste pentru a verifica o serie de substante, inclusiv inhibatori, a spus Ministerul Sanatatii. Cancelarul german a cerut luni Rusiei sa ancheteze posibila otravire, dupa ce spitalul german care il trateaza…

- Opozantul lui Putin, internat joi in stare grava dupa ce i s-a facut rau in timpul zborului de intoarcere din Siberia la Moscova, in ceea ce aliatii si apropiatii sai spun ca e un caz de otravire, s-a intalnit cu un grup de sustinatori tineri chiar in ziua anterioara, iar acestia l-au intrebat: cum…

- Cehia a anuntat vineri expulzarea a doi diplomati rusi, dupa ce un angajat al ambasadei ruse de la Praga a raspandit zvonuri despre planuri de otravire a trei politicieni cehi, informeaza dpa si AFP.Anuntul a fost facut de premierul ceh Andrej Babis dupa ce neintelegeri interne in cadrul misiunii diplomatice…