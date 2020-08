Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat vineri seara, dupa remiza cu UTA Arad, scor 0-0, ca este multumit de prestatia jucatorilor sai, precizand ca acestia s-au luptat pentru fiecare minge, potrivit news.ro.

“Prima parte a fost clar a celor de la UTA, poate noi am intrat tematori. A doua repriza cred ca a fost a noastra. In ultimele 25-30 de minute am si avut ocazia sa marcam. Daca eram mai incisivi plecam acasa cu trei puncte. Sunt multumit de baieti si ii felicit, au avut o atitudine extraordinara astazi, s-au batut pentru fiecare minge. Cred ca am fost mai buni in…