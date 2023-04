Tehnici de meditație personalizate: Cum să alegem metoda potrivită în funcție de starea noastră de spirit Meditația poate fi un instrument puternic pentru a reduce stresul și a obține claritate mentala, dar alegerea unei singure metode de meditație poate fi o provocare. Exista o mulțime de tipuri de meditație, fiecare oferind o cale unica spre pace. De la meditația transcendentala la meditația metta și mindfulness, fiecare varianta are beneficiile sale specifice […] The post Tehnici de meditație personalizate: Cum sa alegem metoda potrivita in funcție de starea noastra de spirit first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Tehnici de meditație personalizate: Cum sa alegem metoda… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

