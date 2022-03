Stiri pe aceeasi tema

- rusia ucraina arabia saudita expozitie de aparare armamentIn timp ce realitatea tragica a razboiului se desfasoara in Europa de Est, vizitatorii unei expozitii in domeniul apararii din Arabia Saudita au fost intampinati cu privelistea suprarealista a celor mai noi echipamente militare ucrainene si rusesti,…

- Un film distribuit de Rusia pe tețelele de Telegram arata tehnica militara care defileaza spre Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Zeci de oameni au blocat tehnica militara rusa cu propriile trupuri, pentru a-i impiedica pe ruși sa inainteze pe teritoriul Ucrainei. Imaginile au fost filmate in aceasta dimineața in doua orașe, unul dintre ele chiar in regiunea separatista Lugansk, a carei independența a recunoscut-o Vladimir Putin…

- Acțiunea armatei ruse in Ucraina ar putea fi definita ca o operațiune militara cu caracter strategic avand, cel puțin declarat, obiectivul demilitarizarii statului respectiv. La nivel mondial acesta este un act de razboi care implica intregul spațiu euro-atlantic. Așadar un razboi care intereseaza cel…

- Conducerea armatei ucrainene a transmis un mesaj de multumire Romaniei pentru ajutorul acordat de statul roman si de catre cetateni, informand populatia cu privire la echipamentele militare si medicale trimise de tara noastra, precum si referitor la disponibilitatea de a trata ucraineni raniti, in contextul…

- Comunicatul oficial de la Kremlin arata discutiile purtate telefonic de catre sefii de stat Macron si Putin. La initiativa partii franceze, Vladimir Putin a avut o convorbire telefonica cu presedintele Republicii Franceze Emmanuel Macron.

- Polonia ar putea sa aprovizioneze Ucraina cu „armament de aparare”, potrivit sefului Biroului National de Securitate polonez, Pawel Soloch. In același timp, ministrul polonez de externe Zbigniew Rau a declarat ca exista indicii conform carora Rusia isi va spori prezenta militara in Belarus.

- In contextul in care tensiunile dintre Rusia și Ucraina au atins un maxim iar NATO (SUA, Marea Britanie) a reacționat deja anunțand ca va trimite echipamente de lupta forțelor ucrainiene, iar Franta trimite trupe in Romania pentru a pazi frontierele Alianței Nord-Atlantice, atragem atenția ca Romania…