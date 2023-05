Stiri pe aceeasi tema

- In contextul desfașurarii exercițiilor anuale ordinare cu participarea rezerviștilor Forțelor Armate, tehnica militara urmeaza sa se deplaseze spre centrele de instruire ale Armatei Naționale și, ulterior, la locurile de dislocare permanenta. Cetațenii sunt rugați sa nu se ingrijoreze atunci cand vor…

- Duminica, 14 mai, incepand cu ora 09:00, timp de 5 ore, autoritațile responsabile pentru securitatea Summitului organizeaza o repetiție generala pentru asigurarea bunei desfașurari a evenimentului internațional din 1 iunie, care va avea loc in Republica Moldova. Cetațenii sunt indemnați sa iși planifice…

- Alte 3 transportoare blindate"Piranha-3 H" au fost livrate astazi Armatei Naționale. Despre aceasta anunța Ministerul Apararii. {{673680}}Acestea fac parte din lotul de 19 vehicule militare donate de Guvernul Republicii Federale Germania la inceputul anului curent. Amintim ca primele unitați au sosit…

- „Astazi, Republica Moldova i s-a confirmat, inca o data, ca este așteptata in marea familie europeana”, afirma șefa statului Maia Sandu dupa ce intr-o rezoluție adoptata miercuri, 19 aprilie, Parlamentul European (PE) a solicitat inceperea negocierilor de aderare a țarii noastre la UE pana la sfarșitul…

- Vineri, 10 martie, peste 300 de soldați au depus juramantul militar in garnizoanele Armatei Naționale, comunica MOLDPRES . Potrivit Ministerului Apararii, in capitala in cadrul ceremoniei din Regimentul de stat major ”General de brigada Nicolae Petrica”, ministrul Anatolie Nosatii i-a felicitat pe cei…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova anunța ca va desfașura un protest „impotriva limbii romane”, și invita cetațenii la manifestație. Mitingul va avea loc luni, 6 martie 2023, la ora 12:00, in fața Curții Constituționale.

- Poliția de Frontiera a interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova pentru 8 999 de persoane și 4 048 de mijloace de transport, pe parcursul anului 2022. In topul cetațenilor straini, neautorizați la trecerea frontierei de stat, se situeaza ucrainenii, romanii, turcii, rușii, tadjici, azerii și…