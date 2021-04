Stiri pe aceeasi tema

- Creatoarea populara Anna Farkas a prezentat, marti, la Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin o tehnica maghiara de incondeiat oua, specifica Vaii Nirajului, care consta in imprimarea pe ouale de Paste a unor simboluri vegetale, geometrice, fitomorfe, zoomorfe sau religioase. "Creatoarea populara…

- Un obicei stravechi care avea loc la inceputul primaverii era pornirea plugului. In 9 martie, in alte zone, dupa aceasta zi, in lumea satului avea loc ieșirea cu plugul, moment ceremonial insoțit de gesturi rituale, ce marca inceputul unui nou ciclu agrar, scrie Muzeul Etnografic "Anton Badea" Reghin…

- O vorba ințeleapta spune ca un om este cu atat mai bogat cu cat cunoaște mai multe limbi. Perfect adevarat, dați o tura prin afara și va veți convinge pe viu de acest lucru. Dar ce ne facem la noi acasa, la Reghin de exemplu, oraș multietnic, unde conviețuiesc romani, maghiari, romi, candva sași și…

- Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat marți, 9 martie, in localitațile mureșene Solovastru și Jabenița și pe o strada din municipiul Reghin, se arata intr-un comunicat al companiei Delgaz Grid. Aceeași sursa a precizat ca a fost finalizata o importanta lucrare de investiții care a…

- Muzeul Etnografic "Anton Badea" din Reghin a prezentat, miercuri, in cadrul proiectului online de expunere a patrimoniului detinut, o istorie despre calcatul hainelor, aratand ca detine in colectie inclusiv fiare vechi de calcat, denumite "ticlazeu" sau "bighilau", dar si maiul sau "mangalaul", care…

- Infractiuni rutiere depistate de oamenii legii The post Soferi bauti si drogati, depistati de politistii din Reghin si Targu Mures appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Soferi bauti si drogati, depistati de politistii din Reghin si Targu Mures Credit autor: L A. Source

- Una din cele mai inedite obiceiuri care marcheaza finalul iernii este Farsangul, obicei vechi de sute de ani care marcheaza sfarsitul iernii si inceputul Postului Pastelui, obicei care se mai pastreaza in special in localitațile cu comunitați maghiare. O prezentare a acestui obicei este facuta de catre…

- Muzeul Etnografic „Anton Badea" din Reghin continua prezentarea frumoaselor obiceiuri romanești. Printre acestea se numara și cel legat de Sanpetru de Iarna. In 16 ianuarie este miezul iernii pastorale, Sanpetru de Iarna, sau "miez de iarna" care asemeni lui Santandrei este un stapan al lupilor. El…