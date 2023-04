Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Guzsalyas din Sfantu Gheorghe organizeaza la sfarsitul acestei saptamani, inaintea Pastelui catolic, un maraton de incondeiat oua, care se va desfasura pe durata a 17 ore. Reprezentanta fundatiei, Tinka Toth-Birtan, a precizat ca evenimentul se va desfasura la Casa Mives din veninatatea Muzeului…

- S-a redeschis sezonul la Peștera Comarnic din județul Caraș-Severin. Turiștii au acces in peștera in perioada aprilie – septembrie, iar in zilele de sambata si duminica se asigura ghid. Tarif de vizitare: 15 lei/adulti si 10 lei/copii, elevi, studenti.

- Bielorusul Vasili Hamutovski (44 de ani), fostul portar al celor de la FCSB, a prefațat disputa dintre Romania și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Romania joaca acasa cu Belarus, de la 21:45, in al doilea meci din preliminariile Euro 2024, live pe GSP.ro și televizat de Prima TV. ...

- FOTO Langa noi: Impact intre un autobuz și un BMW intr-o localitate din Suceava. Un tanar de 21 de ani a fost ranit Un tanar de 21 de ani a fost ranit intr-un accident rutier produs intr-o localitate din Suceava. Autoturismul pe care il conducea, un BMW, a intrat in coliziune cu un autobuz. Accidentul…

- Ancheta recenta a publicației germane ”Der Spiegel” cu privire la defrișarile ilegale din padurile Bucovinei a facut valuri la nivel politic in județul Suceava și a stricat liniștea liderilor locali Gheorghe Flutur și Ioan Stan, care sunt aratați acum ca principalii vinovați pentru ca au tolerat…

- Intr-un raport de analiza a activitatii pe anul anterior, 2022, Arhiepiscopia Iasilor a raportat oferirea de aproape 75,5 milioane de lei in diferite servicii filantropice oferite comunitatii, incluzand servicii de cantina, centru de zi pentru copii sau batrani, servicii medicale sau lemne. Suma este…

- O tehnica de evaluare a funcționalitații și a oxigenarii mușchiului inimii a fost utilizata pentru prima data in regiunea Moldova, la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Metoda, numita scintigrafie miocardica de perfuzie cu dispozitiv hibrid spect/ct, a fost ...