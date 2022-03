Tehnică de luptă rusească, făcută una cu pământul la Brovarî și Bucha FOTO și VIDEO In localitatea Brovari din Ucraina au fost distruse 4 vehicule de lupta de infanterie ale ocupanților ruși, 2 tancuri și un vehicul blindat de infanterie. Ministerul ucrainean al apararii susține ca rușii iși ascunt echipamentele printre casele civililor, jefuiesc magazine și sunt furioși, pentru ca iși vad tehnica devenita fier vechi și știu ce soarta ii așteapta. O coloana de tehnica a ocupanților ruși a fost distrusa de luptatorii ucraineni in orașul Bucha. ❗️Mayor of #Bucha with comments on the situation after a rough night. A column of enemy fighters was destroyed. pic.twitter.com/EAQLbVY6gD… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

