Iranul a dat asigurari sambata ca Statele Unite i-au cerut "sa se razbune proportional", dupa asasinarea intr-un raid american la Bagdad a puternicului general iranian Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, relateaza AFP.



Elvetia, care reprezinta interesele Statelor Unite in Iran in absenta unor relatii diplomatice intre cele doua tari, a afirmat vineri ca reprezentantul sau "a transmis un mesaj cu care Statele Unite l-au insarcinat sa il inmaneze" Iranului, fara a-i preciza continutul.



Vineri, in apropiere de aeroportul din Bagdad, un atac…