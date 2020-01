Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul iranian a negat luni ca ar fi incercat sa ascunda responsabilitatea autoritatilor in drama avionului de linie ucrainean doborat din greseala la 8 ianuarie in apropiere de Teheran, potrivit AFP."In aceste zile de tristete, au fost lansate critici la adresa oficialilor si autoritatilor tarii.…

- Majoritatea pasagerilor avionului ucrainean doborat din greșeala deasupra Teheranului, de o racheta antiaeriana iraniana, au supraviețuit, cel mai probabil, exploziei și au fost in viața pana in momentul in care aeronava s-a lovit de sol.

- Un incident deosebit de grav a avut loc in Iran, in urma cu cateva zile. Un avion ucrainean a fost lovit in plin de o racheta antiaeriana iraniana și a dus la moartea a 180 de oameni nevinovați.

- Iranul a recunoscut ca armata sa a doborat „neintenționat” avionul ucrainean la bordul caruia se aflau 176 de persoane, relateaza The Guardian. Teheranul a anunțat ca a fost vorba despre o eroare umana, armata fiind in alerta dupa atacul cu rachete asupra bazelor americane din Irak.Intr-o declarație…

- Ipoteza prin care avionul ucrainean a fost doborat de o racheta iraniana prinde contur. Puterile Occidentale si NATO sustin ca au suficiente informatii care incrimineaza Teheranul. Presa internationala citeaza surse din Pentagon care vorbesc despre o greseala. Aeronava cu 176 de oameni la bord ar fi…

- Canada a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana, afirma premierul canadian, Justin Trudeau.

- Autoritatile iraniene au calificat joi ca 'lipsite de orice sens' 'zvonurile' conform carora avionul ucrainean prabusit miercuri in apropiere de Teheran ar fi fost lovit de o racheta iraniana, transmite AFP. 'Mai multe curse interne si internationale zburau in acelasi…