Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Autoritatii Aviatiei Civile iraniene Ali Abedzadeh a declarat pentru agentia semioficiala iraniana de presa Mehr ca cele doua cutii negre urmeaza sa fie analizate in Iran, unde a avut loc accidentul, potrivit reglementarilor Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile (ICAO). Anchetatori…

- Echipele de salvare iraniene au gasit cutia neagra a avionului Boeing 737, al companiei Ukraine International Airlines, prabusit în apropierea aeroportului din Teheran. Un avion Boeing 737-NG al companiei Ukraine International Airlines, cu 176 de oameni la bord, s-a prabusit…

- Avionul care s-a prabușit in Iran a fost cuprins de flacari in timpul zborului, iar incendiul s-a declanșat din cauza cantitații mari de combustibil folosita de regula in momentul decolarii. Asta a explicat Sorin Stoicescu, expert in aviație, care a vorbit in timpul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX”…

- Compania aeriana Ukraine International Airlines suspenda pe perioada nedeterminata toate cursele aeriene catre Teheran, in contextul in care un avion ucrainean Boeing 737 s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat de pe un aeroport din Iran, anunța Sky News.

- La cinci zile dupa eliminarea generalului Qassem Soleimani, Iranul a lansat miercuri riposta impotriva Statelor Unite lansand rachete asupra a doua baze militare din Irak unde stationeaza militari americani, comenteaza AFP potrivit Agerpres Potrivit Pentagonului, peste 12 rachete au fost lansate…