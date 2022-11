Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul a recunoscut, in premiera, ca a vandut Rusiei drone. Ministrul de Externe a tinut sa sublinieze insa ca ar fi vorba de un numar limitat, fara a mentiona despre cate drone ar fi vorba si ca au fot livrate inainte sa inceapa razboiul din Ucraina.

- Ministrul de externe iranian Hossein Amirabdollahian a declarat sambata ca Republica Islamica a trimis Moscovei un anumit numar de drone inainte ca trupele ruse sa intre in Ucraina, a relatat agentia de stat iraniana IRNA, preluata de dpa, potrivit Agerpres . Seful diplomatiei iraniene a negat insa…

- Iranul a recunoscut sambata ca a furnizat drone Rusiei, dar ministrul de externe iranian Hossein Amirabdollahian a precizat ca este vorba despre un numar limitat de drone, trimise inaintea invaziei ruse din Ucraina.

- Iranul a recunoscut sambata ca a furnizat drone Rusiei. Ministrul de Externe iranian, Hossein Amirabdollahian, a declarat ca Moscova a primit un numar limitat de drone inainte de inceperea razboiului din Ucraina.

- Ministrul iranian de Externe a recunoscut sambata, pentru prima data, ca țara sa a furnizat drone Rusiei, insistand ca transferul a avut loc inainte de razboiul pe care Moscova l-a purtat in Ucraina, in urma caruia dronele de fabricație iraniana au bombardat in picaj Kievul. Fii la curent…

- Ministrul de Externe din Iran, Hosein Amir Abdolahian, a declarat joi ca țara coopereaza in domeniul apararii cu Rusia, dar a subliniat ca nu trimite arme si drone impotriva Ucrainei, transmite EFE.

- Teheranul „nu a trimis niciodata și nu va trimite niciodata” arme Rusiei pentru a fi folosite in razboiul sau impotriva Ucrainei, relateaza agenția de presa Tashim, citandu-l pe ministrul iranian de externe Hossein Amirabdollahian, noteaza kyivindependent. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul apararii din Germania, Christine Lambrecht, a promis sa sporeasca ajutorul militar al tarii sale pentru Republica Moldova dupa ce invazia Rusiei in Ucraina a facut autoritatile de la Chisinau sa se simta vulnerabile la agresiunea Moscovei, transmite sambata dpa.