- Președintele american Donald Trump și-a exprimat propriile dubii cu privire la motivele prabușirii avionului ucrainean în Teheran, în urma caruia au murit 176 de oameni. ”Am dubiile mele. Am sentimentul ca ceva teribil s-a întâmplat (...) Cineva ar fi putut face o greșeala…

- Autoritațile iraniene au reacționat joi la ”zvonurile” ca o racheta a lovit avionul ucrainean care s-a prabușit miercuri în apropiere de Teheran, afirmând ca acestea ”nu au niciun sens”, relateaza AFP. ”Mai multe zboruri interioare și internaționale se aflau…

- Avionul ucrainean care s-a prabușit in Iran a fost doborat de o racheta trasa de Iran, scrie CBS News, citand oficiali ai Pentagonului. Mai mulți oficiali americani au afirmat ca avionul la bordul caruia se aflau 178 de persoane a fost lovit de o racheta, cel mai probabil model Tor-M1. Anterior, Kievul…

- Autoritatile ucrainene au anuntat joi ca studiaza sapte teze ale prabusirii Boeingului 737 apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) miercuri la Teheran, in care au murit 176 de oameni - inclusiv teza unui tir de racheta, a unui atentat sau o problema tehnica, relateaza AFP.

- Autoritațile ucrainene au anunțat ca in investigația deschisadupa prabușirea avionului cu 176 de pasageri in Teheran, se ia in calculvarianta unui atentat terorist sau a unui atac cu racheta. Șeful Consiliului Național de Securitate și Aparare din Ucraina, Oleksiy Danilov, a scris pe Facebook ca in…

- Autoritațile din Ucraina nu elimina ipoteza comform careia avionul prabușit in Iran sa fi fost pus la pamant de un atac terorist cu racheta. Potrivit noilor informații oferite de Consiliul de Aparare și Securitate Naționala al Ucrainei (NDSC), in aceste momente, este considera principala posibila cauza…

- Mai multe jucarii și carți pentru copii au fost gasite la locul unde s-a prabușit avionul ucrainean prabușit în Iran.Dupa tragedia care a avut loc în Iran, rețelele de socializare s-au umplut de poze emoționante, cu jucarii și carți pentru copii, scrie Metro.Citește continuarea pe…

- Urmarea unui accident de avion tragic in care și-au pierdut viața toți pasagerii de la bordul unui avion al companiei Ukraine International Airlines din Iran a fost prinsa pe film, aratand intregul loc plin de foc.Locul accidentului este prezentat intr-un videoclip distribuit pe scara larga,…