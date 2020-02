Teheranul nu va purta niciodată negocieri cu SUA sub presiune…

Iranul nu va avea niciodata discutii cu SUA, inamicul sau de lunga durata, sub presiune, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani intr-o conferinta de presa, transmisa de televiziunea de stat, adaugand ca ajutorul Teheranului este esential pentru instaurarea securitatii in Orientul Mijlociu, potrivit Reuters. "Iranul nu va negocia niciodata sub presiune ...Nu vom ceda niciodata la presiunea americana si nu vom negocia intr-o pozitie de slabiciune. 'Presiunea maximala' a Americii fata de Iran este sortita esecului", a declarat Rouhani. Tensiunile au crescut intre SUA si Iran…