Prim-vicepresedintele iranian Eshaq Jahanguiri a cerut duminica, primindu-l la Teheran pe premierul sud-coreean Chung Sye-kyunp, ca Seulul sa elibereze fonduri iraniene de mai multe miliarde de euro blocate din cauza sanctiunilor SUA, noteaza AFP. "Indemnam guvernul (sud-)coreean sa elibereze resursele financiare ale Iranului cat mai curand posibil", a declarat Eshaq Jahanguiri, intr-o conferinta de presa desfasurata in comun cu Chung Sye-kyunp. Vizita premierului Chung a avut loc dupa ce Iranul a eliberat vineri un petrolier sub pavilion sud-coreean retinut in ianuarie de fortele iraniene, intr-un…