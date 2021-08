Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei l-a acuzat sambata pe presedintele american Joe Biden ca are aceleasi cerinte de la Teheran ca predecesorul sau Donald Trump in chestiunea dosarului nuclear iranian, relateaza AFP, paotrivit Agerpres. Afirmatiile ayatollahului Khamenei survin in contextul in care…

- Negocierile pentru salvarea acordului asupra dosarului nuclear iranian nu pot dura ''nedefinit'', a avertizat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken, a doua zi dupa un discurs foarte ferm al ghidului suprem iranian, relateaza AFP. "Mingea ramane in tabara Iranului", a estimat…

- Președintele american Joe Biden a avertizat marți ca, daca Statele Unite vor intra intr-un „razboi adevarat” cu o „putere majora”, ar putea fi ca urmare a unui atac cibernetic asupra țarii, subliniind ca Washingtonul considera China și Rusia ca fiind amenințari din ce in ce mai mari, potrivit Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden a primit-o la Casa Alba pe Angela Merkel, cu care a discutat despre dezacorduri cu privire la China si Rusia, in contextul in care Washingtonul si Berlinul incearca sa-si relanseze relatiile, puse la grea incercare de catre fostul presedinte Donald Trump, relateaza Reuters.

- In actuala runda de negocieri nucleare s-au inregistrat „progrese bune” si incheierea unui acord este ”mai aproape ca oricand”, a declarat duminica negociatorul-sef al Iranului si ministru adjunct de externe Abbas Araqchi, informeaza EFE, confrom Agerpres. „Astazi este ultima zi a acestei a sasea runde…

- Victoria lui Ebrahim Raisi, un om acuzat printre altele de implicare in executarea a mii de prizonieri politici in anii 1980, inseamna ca ultraconservatorii iranieni controleaza acum toate instituțiile statului și ca relațiile cu Occidentul ar putea fi chiar mai complicate, scriu Financial Times și…