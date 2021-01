Stiri pe aceeasi tema

- Atleta romana Andrea Miklos (CSM Bucuresti) s-a clasat pe locul al treilea in proba de 400 m, sambata, la reuniunea internationala Indoor Track & Field de la Viena, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism, potrivit Agerpres. Miklos a fost cronometrata cu timpul de 52 sec 63/100,…

- Copilul in varsta de doi ani, care a fost dat disparut in jurul orei 17,00 de catre bunicii sai, a fost gasit teafar la aproximativ doi kilometri de casa, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia,…

- Sectiile ATI ale mai multor spitale din tara sunt vizate de controale dupa incendiul de ieri de la Spitalul 'Matei Bals', din capitala. Intr-o declaratie acordata postului Radio Romania Actualitați, ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat ca va urma o perioada de analize si controale…

- Baroul din statul american Georgia a confirmat vineri ca i-a cerut avocatului L. Lin Wood, care a jucat un rol central in tentativele lui Donald Trump de a anula infrangerea sa la prezidentialele din noiembrie, sa se supuna unei evaluari psihiatrice, relateaza Reuters. Wood a scris joi pe…

- Sute de doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea fi aruncate din cauza unei pene de curent care a afectat un spital din Rio de Janeiro, au declarat vineri pentru Reuters responsabili sanitari ai orasului. Pana la 720 de doze de vaccin CoronaVac dezvoltat de Sinovac Biotech din China ar putea…

- O echipa mixta formata din procurori, politisti criminalisti si specialisti de la INSEMEX Petrosani reiau sambata dimineata cercetarile la fata locului in cazul incendiului izbucnit la un pavilion al Institutului "Matei Bals", unde erau tratati pacienti cu COVID-19, incident soldat cu moartea a cinci…

- Un proiect de lege prezentat vineri in parlamentul Germaniei prevede autorizarea sinuciderii asistate pentru cei bolnavi in faza terminala, dupa ce au beneficiat de consiliere, relateaza Reuters. Propunerea vine dupa ce anul trecut Curtea Suprema a Germaniei a decis in favoarea grupurilor…

- Doua infirmiere si doua asistente de la Institutul "Matei Bals" aflate de garda in pavilionul unde a izbucnit incendiul soldat cu moartea a cinci pacienti au fost audiate, vineri, la sediul Politiei Capitalei. Potrivit avocatului Constantin Durgeru, care reprezinta Institutul "Matei Bals",…