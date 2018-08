"Prioritatea noastra este capacitatea noastra balistica si trebuie sa o consolidam (...), avand in vedere eforturile depuse de dusmanii nostri in domeniul apararii antiracheta", a declarat Hatami intr-un interviu televizat sambata seara, conform agentiei iraniene de stiri Tasnim, potrivit Agerpres.



Programul balistic al Iranului este o problema spinoasa cu marile puteri, in special cu Statele Unite, dar Teheranul considera ca este crucial pentru capacitatile sale defensive intr-o regiune instabila.



Potrivit lui Hatami, o demonstratie de zbor a noului avion de lupta va avea…