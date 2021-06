Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a acuzat marti Statele Unite de "ingerinta" in afacerile sale interne, dupa o serie de critici din partea Washingtonului care a spus ca regreta lipsa "libertatii" in procesul electoral in cursul alegerilor prezidentiale de vineri, marcate de un absenteism record, noteaza AFP. Ultraconservatorul…

- In actuala runda de negocieri nucleare s-au inregistrat „progrese bune” si incheierea unui acord este ”mai aproape ca oricand”, a declarat duminica negociatorul-sef al Iranului si ministru adjunct de externe Abbas Araqchi, informeaza EFE, confrom Agerpres. „Astazi este ultima zi a acestei a sasea runde…

- Ultraconservatorul Seyyed Ebrahim Raisi al-Sadati a devenit cel de-al optulea președinte al Republicii Islamice din Iran, împlinind astfel dorința ayatollahului Ali Khamenei de a concentra puterea într-un cerc restrâns, ca sa evite complicațiile și diferențele de doctrina și viziune…

- Iranienii au votat vineri pentru a desemna un nou presedinte cu ocazia unor alegeri considerate a fi castigate dinainte de ultraconservatorul Seyyed Ebrahim Rais al-Sadati pe fondul nemultumirii fata de grava criza economica si sociala cu care se confrunta tara, noteaza AFP. Operatiunile de vot au fost…

- Negociatorii in dosarul nuclear iranian, care au incheiat miercuri la Viena o noua runda de tratative menite sa duca la revenirea Teheranului si a Washingtonului in cadrul acordului international incheiat in 2015, au evocat ''progrese tangibile'', transmite AFP. ''Am avansat mult. Se prefigureaza…

- Teheranul va elibera patru americani acuzați de spionaj în schimbul a patru iranieni deținuți în SUA și a deblocarii de fonduri iraniene de 7 miliarde de dolari, a transmis duminica canalul pro-iranian Lebanese TV, citat de Reuters. Televiziunea de stat iraniana a confirmat informația, citând…

- Purtatorul de cuvant al Organizatiei pentru Energie Atomica a Iranului a spus ca incidentul a fost provocat de o problema la reteaua de distributie a electricitatii de la Natanz, potrivit presei iraniene. Purtatorul de cuvant, Behrouz Kamalvandi, a declarat anterior ca ”incidentul nu a provocat victime…