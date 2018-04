Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu.Pe aceeasi linie anti-iraniana se situase…

- Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, ii va intalni in acest weekend pe conducatorii sauditi si israelieni pentru a-i informa asupra proiectelor presedintelui Donald Trump privind acordul nuclear cu Iranul, scrie AFP. Pompeo a sosit sambata la Riad, prima etapa a unui turneu in Orientul Mijlociu…

- Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, incepe sambata primul sau turneu in Orientul Mijlociu la aliati-cheie ai SUA, dupa ce s-a intalnit cu membrii NATO la Bruxelles, relateaza AFP. In timpul acestui turneu de trei zile, Pompeo se va deplasa in Arabia Saudita, Israel si Iordania,…

- Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a facut apel la tarile musulmane sa se alieze impotriva SUA, sustinand ca Teheranul nu va ceda niciodata in fata „intimidarii”, conform televiziunii de stat, scrie Reuters conform News.ro . „Natiunea iraniana a rezistat tentativelor de intimidare ale Americii…

- Viitorul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dat asigurari joi ca doreste o "ameliorare" a acordului asupra programului nuclear iranian, fara a relua la randul sau amenintarea formulata de presedintele american Donald Trump privind retragerea SUA din acest acord, informeaza AFP. …

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", a apreciat seful diplomatiei ruse sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor intruziune in alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP. "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a aterizat joi la Beirut pentru o scurta vizita, prima in Liban a unui responsabil american de acest rang din ultimii patru ani, relateaza AFP si Reuters. In cele cateva ore in care se va afla la Beirut, Tillerson va avea convorbiri indeosebi cu…