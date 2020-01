Teheranul ameninţă cu retragerea din Tratatul de Neproliferare Nucleară Administratia din Iran a avertizat, luni, ca ar putea retrage participarea la Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare (NPT) în cazul în care disputa privind programul atomic ajunge la Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, informeaza postul TRT si cotidianul Times of Israel, citate de Mediafax.



Marea Britanie, Franta si Germania au lansat saptamâna trecuta procedura de sanctionare a Iranului pentru încalcarea Acordului atomic din 2015, iar, în cadrul procedurii, cazul poate ajunge în atentia Consiliului de Securitate ONU.



Iranul a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

