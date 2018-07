Stiri pe aceeasi tema

- Rusia cheama la 'retinere' dupa loviturile israeliene asupra infrastructurii iraniene in Siria, a declarat joi ministrul adjunct de externe rus Mihail Bogdanov, exprimand 'ingrijorarea' Rusiei in legatura cu escaladarea tensiunilor in regiune, relateaza AFP si RIA Novosti. …

- Liderii occidentului au spus, dupa negocierile de la Lausanne, in 2015, ca acordul la care au ajuns cu Teheranul este unul ”istoric”, printre prevederile acordului se numara și obligația asumata de Iran de a permite timp de 25 de ani controale extinse ale programului sau nuclear din

- Uniunea Europeana si trei state membre ale sale - Franta, Germania si Marea Britanie - si-au reafirmat marti angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul, intr-o intalnire cu adjunctul ministrului de externe iranian Abbas Araghchi, a anuntat Comisia Europeana, potrivit dpa.

- Kremlinul a avertizat marti ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, semnat intre Iran si marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania), va avea "consecinte serioase", relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele american…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a informat ca va face publica marti decizia sa privind acordul nuclear cu Iranul, semnat de principalele puteri mondiale cu Teheranul în 2015.

- Acuzatiile lansate luni seara de premierul israelian Benjamin Netanyahu in legatura cu programul nuclear iranian sunt opera ”unui mincinos inveterat, in pana de idei”, a afirmat marti Ministerul de Externe de la Teheran, intr-un comunicat citat de AFP. Reamintim ca premierul israelian Benjamin Netanyahu…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a afirmat ca acuzatiile de luni ale premierului israelian Benjamin Netanyahu referitoare la Iran nu pun sub semnul intrebarii respectarea de catre Teheran a acordului din 2015 privind programul nuclear, transmite marti AFP. ''Trebuie sa evaluam…

- Teheranul i-a indemnat pe liderii celor doua Corei sa il tina pe presedintele american Donald Trump in afara eforturilor lor de reconciliere, la o zi dupa ce Kim Jong Un si Moon Jae-in au semnat un acord in vederea ”denuclearizarii” peninsulei coreene si incheierii razboiului.