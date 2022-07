Stiri pe aceeasi tema

- Concursul va consta in sustinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale in data de 09 august 2022. Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota minima de promovare a probei de concurs este 7,00. Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea…

- Concursul la funcția de adjunct al procurorului șef al Procuraturii mun. Chișina s-a incheiat fara caștigatori. Din cei 5 candidați la fotoliul vacant, Consiliul Superior al Procurorilor nu a ales niciunul. Nici cei doi candidați la fotoliul de adjunct al șefului Procuraturii Rișcani nu au acumulat…

- TEDi Retail Shop Romania angajeaza Șef de Magazin in TURDA. Principalele responsabilitați: Asigurarea implementarii in mod corespunzator a principiilor de vanzare in magazin Responsabilitatea privind cifra de afaceri/ vanzarile; Gestionarea

- Suntem o companie specializata in proiectarea, producerea și asamblarea structurilor prefabricate din beton pentru proiecte de construcții, cu o istorie de peste 23 de ani, o echipa stabila și o

- *** Vino in echipa noastra! In curand deschidem un magazin LA DOI PAȘI in JIBOU. Cautam: Șef de Magazin, Operator date, Casier/Lucrator Comercial. Așteptam CV-ul tau la adresa [email protected] Informații la tel. 0790-002-900. *** Restaurant Time Out angajeaza bucatar. Detalii la numarul de telefon 0757097290.…

- In data de 11.05.2022, incepand cu ora 13.30, la sediul MAI s-a desfașurat o ședința extraordinara a CNSU condusa de unul dintre vicepreședinții comitetului fiind adoptate 3 hotarari prin care s-au aprobat:1. Acordarea de asistența internaționala pentru Ucraina constand in materiale și echipamente…

MODULO, companie in continua expansiune, producatoare de piatra decorativa din ciment și ipsos, angajeaza OPERATORI PRODUCȚIE. Oferim caștiguri salariale incepand de la 3000 lei net, care include:...