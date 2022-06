TeddyBear, Paul Damixie, Ikarus – 3 colaborari inedite I NAME IT. Asculta aici cele mai fresh piese – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Dați volumul la maxim și incepeți prima saptamana de vara cu aceasta piesa dinamica de la Oryane, Afro Bros, Omar Montes și Mc Fioti – „Shaka Bum”. Cei 4 artiști au facut echipa pentru a ne aduce vibrații latine, ridicand temperatura și incalzind ringul de dans cu ritmuri și batai de reggaeton, care…

- Doar cateva ore ne mai despart de sezonul estival, iar artiștii I NAME IT deja au pregatit o serie de super piese. Kelo x Lenn Kuck, MoonSound x Round Lights, Iryx x Giulia Jewlz și Gorisck x Bianca Tilici au lansat vineri, 27 mai, 4 piese care te duc cu gandul la mare. Pareri? The post Artistii I NAME…

- Daca nu știi cu ce piese sa te mai delectezi, artiștii I NAME IT iți sar in ajutor. Dallax, Raswan x Milan Gravis și NA-NO x Zadi, au lansat vineri, 20 mai, trei piese pe care cu siguranța le vei pune pe repeat toata vara. Acestea fiind spuse, aștept parerile voastre! The post Artistii I NAME IT iti…

- Final de saptamana pe ritmuri nostalgice. John Trend și Kataa lanseaza vineri, 13 mai, remixul hitului „ Speranțe”, piesa ce s-a bucurat de un succes colosal in urma cu 18 ani. Apariținand trupei Sistem, „ Speranțe” revine sub o forma electronica, care te va face sa dansezi pana la epuizare. Acestea…

- „Suna-ma tu” este numele celei mai noi piese pe care AMNA o lanseaza in prag de vara. Cu versuri sensibile și cu un mesaj aparte despre dragoste și amagire, „Suna-ma tu” este o poveste plina de emoție, pusa pe note muzicale, despre golul pe care o persoana il lasa in viața cuiva atunci cand alege sa…

- BERBEC Astazi, uita sa socializezi, sa lucrezi si sa raspunzi la telefon. Stai acasa intr-o patura langa foc. Scoate-ti vechile anuare sau albume foto si distreaza-te reflectand la momentele bune din trecutul tau. Bucura-te de liniste. Asculta ticaitul ceasului si vantul de afara si masoara timpul dupa…

- La trei saptamani de la lansarea oficiala a piesei lui Jimmy Dub x LUZ, „La Historia”, vineri, 18 martie, apare remixul by Gossip Crew. Da-i un play și spune-ți parerea in comentarii! „Aceasta piesa este una speciala pentru mine, mai ales pentru ca este facuta in colaborare cu soția mea. Am pus mult…

- Joi seara, Sala Simfonia a Filarmonicii din Pitesti a fost gazda unui frumos concert simfonic. Artiștii piteșteni, dirijorul filarmonicii, Constantin Grigore, și solista serii, violonista Diana Jipa au interpreta pagini muzicale semnate de Camille Saint-Saens – Introduction et rondo capriccioso și Niccolo…