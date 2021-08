TeddyBear lanseaza un remix pentru piesa “Keep It Low”

“Povestea dintre doi oameni care se indragostesc și sunt atrași unul de celalalt ca sufletele pereche – ca yin-ul cu yang-ul, ca sosurile cu cartofii prajiți.” Acesta este modul in care MARTIS descrie povestea de dragoste romantica din spatele single-ului sau de debut “Keep It Low”, care ramane fara indoiala in playlist-ul tu. Cu „Keep It Low”, cantarețul și compozitorul MARTIS a aranjat coloana sonora perfecta pentru vara! Vocea sa deosebita, unica, confera piesei acel ceva care l-a determinat și pe TeddyBear sa lanseaza astazi, 6 august, un remix pentru aceasta piesa. Așa ca, daca din luna mai…