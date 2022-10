Stiri pe aceeasi tema

- “Cele mai frumoase piese se nasc din ura și iubire” Artistul care a reușit sa se reinventeze total in ultimul an da din nou lovitura. Pentru ca Antonio Pican a avut timp sa inregistreze și sa compuna multa muzica buna și așa s-a și nascut “Demon”, noua piesa care te va face sa te indragostești la prima…

- In timp ce hitul “Ferari” cucereste Romania și nu numai, ajungand in primele pozitii ale topurile din țara noastra, James Hype a lansat piesa “Crank”. Pe langa faptul ca este una dintre cele mai difuzate piese pe radiourile locale, piesa “Ferari” este prezenta in toate topurile, cum ar fi Spotify, Apple…

- Intr-o societata macinata de criza economica și multe alte probleme, Cortes a lansat impreuna cu Sprint Music un nou single cu un mesaj foarte puternic – “Goana dupa bani”, o piesa care sa te faca sa fIi atent la tot ce se intampla in jurul tau din punct de vedere financiar. Sprint Music impreuna cu…

- Proiectul cu mare succes peste hotare revine cu un nou produs de calitate filmat pe strazile din Sighișoara. Astfel ca Tamiga&2Bad impreuna cu Sprint Music lanseaza “Forever”, o piesa care va cuceri topurile romanești și internaționale. Tamiga & 2Bad merge pe urmele succesului personajului mitologiei…

- Jessie Reyez lanseaza melodia “Mutual Friend”, pe care a prezentat-o live in cadrul show-ului TV “Jimmy Kimmel Live!”. In acelasi timp, artista a dezvaluit, videoclipul piesei, care a fost regizat de Peter Huang. „Prietenul meu m-a sunat sa vorbim și sa-mi transmita un mesaj de la fostul meu (de parca…

- A fost lansat videoclipul piesei „PET”, fiind o producție exclusiv sebeșeana, atat din punct de vedere a producției muzicale cat și din punct de vedere a producției video. Piesa denumita „PET” ii aparține lui Cino, iar instrumentalul a fost compus de SSM Beats, fiind extrasa de pe albumul „Mannaz” (runa…

- Luna iulie aduce o piesa hot, numai buna de ascultat vara aceasta și nu numai! „Hai sa ne mintim frumos” este numele single-ului care iți va capta atenția chiar de la primele acorduri și te va purta intr-o poveste muzicala in care iubirea este atat de diferita incat poate fi vazuta altfel. Piesa „Hai…