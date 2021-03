Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul imobiliar Colliers international a pierdut, anul acesta, trei dintre oamenii sai foarte cunoscuți pe piața imobiliara și anume Laurențiu Duica, fost partner & head of Industrial Agency, Mihai Patrulescu, fost Senior Investment Associate și Head of Strategic Analysis și Andrei Voica, fost…

- Printre bugetarii care beneficiaza de sporuri consistente se numara și angajații din domeniul invațamantului. Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a publicat o lista a sporurilor acordate bugetarilor. Preoții care predau in invațamantul preuniversitar primesc un spor de pana la 80% daca provin…

- Premierul Florin Cițu a facut o declarație dura dupa ședința de Guvern pe care a convocat-o pentru ora 13:30, dupa incendiul care a izbucnit la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”. “Acum, despre tragedie. Metehnele sistemului de sanatate din Romania și-au facut prezența și astazi, deși au fost…

- Un sfert din numarul total al angajaților din Romania sunt incluși in etapa a doua de vaccinare impotriva coronavirusului. Aceștia pot fi din administrația centrala, invațamant și industria alimentara. Aproape 1,5 milioane de angajați romani din domeniile considerate esentiale pot face vaccinul impotriva…

- Lupta surda dintre PNL și USR, ambele aflate la guvernare, a intrat in faza schimbarilor din funcție. Practic miniștrii USR au inceput sa execute unul cate unul, oamenii puși sau menținuți in funcții de PNL. Așa se face ca astazi a fost schimbat din funcție Directorul General al CONPET, Vasile Timur…

- Campania de vaccinare anti-coronavirus a inceput deja in mai multe state. Conform topului Our World Data, țara care conduce in topul vaccinarilor anti-Covid este Israel. In aproape doua saptamani, in Israel, au fost imunizate peste 640.000 de persoane. Cele mai multe persoane au fost vaccinate in Statele…

- In ciuda dificultaților economice create de pandemie, angajații au ramas optimiști și se așteapta sa primeasca prime sau cadouri de Craciun, conform unui sondaj realizat de BestJobs. Aproape 20% dintre angajații care au raspuns la sondajul BestJobs se așteapta la o prima de Craciun, in timp ce puțin…

- Inca un stat european impune restricții pentru romani. La intrarea in Croația, cetațenii romani vor fi obligați sa prezinte un test negativ PCR. Inca un stat din Europa cere test PCR negativ la intrarea in tara pentru romani. Romania este inclusa de Croația pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat.…