- Caini ținuți in condiții mizere intr-un așa zis adapost din Arad. Zeci de animale au fost salvate de membri unei societați de protectie a animalelor dintr-o ferma unde erau lasați sa sufere de foame și de boli. Cainii au fost duși de voluntari in locuri unde pot fi ingrijiți corespunzator și urmeaza…

- Fostul guvernator al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Malin Musatescu, dezvaluie faptul ca Lacul Zaghen, mini-delta creata artificial pentru a adaposti specii rare, este abandonat de autoritati.

- Primaria pregatește aprobarea unui „Planul de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia in municipiul Arad”, dupa anumite directive europene de protecție a mediului....

- Pana astazi, 22 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 706.475 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 645.923 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.699 cazuri noi…

- Viitorul și FCSB au incheiat la egalitate, scor 2-2, partida susținuta marți seara, la Ovidiu. Cele doua formații au oferit un joc spectaculos și și-au imparțit punctele la finalul celor 90 de minute. Astfel, dupa remiza Universitații Craiova cu Astra și cea de la „malul marii“, de astazi, CFR Cluj…

- Se confirma avertismentul PSD din campanie ca un Guvern incapabil sa gestioneze pandemia nu poate fi capabil nici in gestionarea vaccinarii. „Acest Guvern struțo-camila de dreapta poarta intreaga responsabilitate a haosului vaccinarii iar seniorii noștri raman zilnic expuși riscurilor pentru ca Executivul…

Mai multe piețe din Arad, care au fost inchise de autoritați din cauza pandemiei noului coronavirus, au fost redeschise...