- Stimați Spectatori, Ca urmare a evoluției manifestate in raspandirea noului coronavirus și ca masura de precauție in așteptarea dispozițiilor din partea autoritaților competente, conducerea Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviște a hotarat sa suspende vanzarea și susținerea tuturor reprezentațiilor…

- Sala de spectacole a Teatrului Municipal "Matei Vișniec" Suceava a gazduit vineri cea de-a noua ediție a evenimentului „Femei de succes! Performanța la superlativ", prin care sunt identificate și promovate doamne și domnișoare care, prin ceea ce fac, aduc un plus de grație, ...

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta sustine astazi ultimul meci oficial al anului. Este vorba de partida din deplasare cu CSM Targoviste, din etapa a treia a Ligii Nationale, grupa Est, care incepe la ora 16.00. In clasament, Phoenix Stiinta se afla pe locul patru, cu 14 puncte, in…

- In Decembrie 1989, dictatorul Nicolae Ceaușescu a fost executat, la ora 14:45, la Targoviște. In momentul respectiv, liderul partidului comunist roman purta la mana ceasul pe care i-l facuse cadou soția sa, Elena Ceaușescu.

- "Cea mai frumoasa sotie", de Eugegrave;ne Labiche, este un spectacol realizat de Mihai Constantin Ranin, directorul Teatrului "Tony Bulandra" din Targoviste, care semneaza deopotriva regia, scenografia si ilustratia muzicala.Piesa oferita de Teatrul de Stat Constanta este o comedie de situatie din lumea…

- Col. (r) Ionel Boeru, șeful plutonului de execuție al soților Ceaușescu, a rememorat la Marius Tuca Show ultimele ore din viața cuplului care a condus Romania timp de 25 de ani și a fost impușcat la Targoviște pe 25 decembrie 1989.Citește și: SURSE Apar complicații serioase pe frontul PSD…

- O seara inedita la Targoviște, unde vom putea participa la o prelegere deosebit de interesanta. Mesajul scriitorului descrie tot ce Post-ul Scriitorul Vasile Lupașc va invita la “Atelier de Literatura”, maine, la Tony Bulandra! apare prima data in Gazeta Dambovitei .