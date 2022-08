Stiri pe aceeasi tema

- “Ministerul Dezvoltarii vine in sprijinul institutiilor culturale de spectacole care nu primesc finantare din Bugetul national. Astfel, aceste institutii pot acoperi cheltuielile legate de asigurarea functionarii si pot derula investitii”, a declarat ministrul Dezvoltarii. Suma reprezinta 2% din impozitul…

- Meteorologii au emis vineri o noua atentionare Cod galben de caldura, valabila in urmatoarele trei zile in cea mai mare parte a tarii. Potrivit meteorologilor, vineri, sambata si duminica valul de caldura va persista in cea mai mare parte a tarii. Pe arii restranse in zonele de campie va fi canicula,…

- Astfel, au fost finalizate si listele cu obiectivele de investitii ce vor fi realizate in judetele Caras-Severin, Giurgiu, Ialomita si Mehedinti, urmand alocarile si pentru celelalte judete. Aceste judete se alatura celorlalte 25 (Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi,…

- Un numar de 18,15 milioane de persoane s-au inregistrat pana la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, reprezentand 95,4% din populatia rezidenta tinta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Primele rezultate ale Recensamantului Populatiei…

- ”Lista obiectivelor de investitii finantate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul national de investitii ”Anghel Saligny”, a fost finalizata pentru alte cinci judete si este publicata pe pagina ministerului”, anunta, vineri, ministrul Cseke Attila. Potrivit reprezentantilor ministerului, au fost…

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic vor persista in toate regiunile, pana marti, fiind emis Cod galben pentru zonele de campie si de podis, dar si Cod portocaliu pentru zonele joase din vestul si nord-vestul tarii. Duminica, vor fi ploi si furtuni in mai multe regiuni, fiind…

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic vor persista in toate regiunile, pana marti, fiind emis Cod galben pentru zonele de campie si de podis, dar si Cod portocaliu pentru zonele joase din vestul si nord-vestul tarii. Duminica, vor fi ploi si furtuni in mai multe regiuni,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o avertizare Cod galben de ploi torențiale, fulgere, grindina și vijelii, care va intra in vigoare la ora 12:00. Codul galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata vizeaza 29 de judete din țara și va dura pana duminica dimineața. ANM…