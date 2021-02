Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Stat Constanta se alatura programului Belarus sia Worldwide Reading Project, cu spectacolul lectura INSULTATI. BELARUS IA de Andrei Kureicik, joi, 18 februarie 2021, la ora 19. Accesul la acest spectacol este gratuit, in limita locurilor disponibile ndash; 70 de locuri.Teatrul de Stat Constanta…

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava se afla in doliu dupa dispariția fulgeratoare, la doar 44 de ani, a economistului instituției, Catalin Bogdanescu. El a facut infarc in drum spre spital. “Catalin Bogdanescu a fost colegul și prietenul nostru. A fost… pana ieri, cand universul a hotarat…

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava se alatura programului Belarus(sia) Worldwide Reading Project cu spectacolul lectura INSULTAȚI. BELARUS(IA) de Andrei Kureicik, care va avea loc in data de 20 februarie, ora 19:00, in sala teatrului. 15 teatre din Romania și un teatru din Republica Moldova se…

- Teatrul Național Iași se alatura programului Belarus(sia) Worldwide Reading Project, cu spectacolul-lectura INSULTAȚI BELARUS(IA) de Andrei Kureicik, difuzat online, pe Scena 5 (canalul de YouTube al Naționalului ieșean și pagina de Facebook), in data de 7 februarie, ora 16:00. Traducerea textului ii…

- Teatrul de Nord, Trupa Mihai Raicu se alatura programului Belarus(sia) Worldwide Reading Project, cu spectacolul-lectura INSULTAȚI BELARUS(IA) de Andrei Kureicik, in data de 9 februarie, de la ora 19.00, in Sala Mare (spectacol cu public și live streaming). „Insultați Belarus(ia) este o piesa dura,…

- In condițiile impuse de pandemie, Teatrul Municipal „Matei Visniec" Suceava continua stagiunea 2020 – 2021 furnizand spectacole cu vizionare online, intercalate, din cand in cand, cu cele cu participare in sala.Astfel, dupa ce noul an a debutat cu un spectacol susținut in premiera ...

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava anunța suspendarea spectacolului PiSiCi, in regia lui Bobo Burlacianu, programat pentru data de 17 ianuarie 2021. Acesta era singurul spectacol care urma sa fie susținut in sala, luna aceasta, restul fiind programate online."Vom reveni cu ...

- Dupa o pauza nedorita, impusa de restricțiile cauzate de pandemie, Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava iși redeschide porțile in condiții de siguranța și cu respectarea stricta a tuturor normelor de protecție sanitara. Trecerea in scenariul galben, asa cum a decis Comitetul ...