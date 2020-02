Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Scala din Milano a anuntat duminica suspendarea reprezentatiilor din cauza amenintarii reprezentate de noul coronavirus, scrie connessiallopera.it. Decizia institutiei de spectacole a fost anuntata ca o masura de precautie, potrivit Mediafax.Cei de la Scala asteapta raspunsuri de la…

- Numarul de cazuri de persoane infectate cu Coronovarus in Italia este in crestere, motiv pentru care premierul Giuseppe Conte a anuntat amanarea tuturor evenimentelor sportive in regiunile Veneto si Lombardia.

- Tot mai multe cazuri de coronavirus in Italia. Pana in momentul de fața au fost afectate 79 de persoane din cinci regiuni: 54 se afla in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 in Lazio și un caz in Piemont.

- Numarul de cazuri de coronavirus din Italia, țara cel mai lovita de epidemie din Europa, a ajuns la aproape 80 de persoane, fiind consemnate doua decese. Guvernul a inchis localitațile cele mai afectate, acestea fiind in regiunele Lombardia și Veneto din nordul țarii, transmite Reuters.

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns in Italia la 76. Premierul Giuseppe Conte a anunțat masuri dure: carantina in mai multe localitați, suspendarea activitaților sportive, a meciurilor și a excursiilor.Potrivit „Corriere della sera”, sambata numarul persoanelor infectate a…

- Italia, tara in care se afla una dintre cele mai mari comunitati de romani din strainatate, a introdus masuri extrordinare de carantina in nordul peninsulei, pentru a combate raspandirea noului coronavirus. Numarul cazurilor creste de la o ora la alta si Italia a ajuns, in mai putin de 36 de ore, cel…

- Doua persoane au murit de coronavirus in Italia. Au mai fost inregistrate și 55 de infectari cu noul virus. In ultimele 24 de ore Italia a devenit țara cu cele mai multe astfel de cazuri din Europa. Presa vorbește de peste 4200 de persoane din Veneto care urmeaza sa fie testate și autoritațile vor sa…

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto,informeaza Reuters.