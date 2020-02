Stiri pe aceeasi tema

- Armani a anuntat ca a decis sa isi sustina prezentarea de duminica in fata unei sali goale ca o precautie fata de aparitia cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Italia. Este pentru prima data in cei 45 de ani de existenta ai casei de moda cand este luata o asemenea decizie.Designerul…

- Epidemia de coronavirus din China va reduce probabil cresterea economiei globale cu 0,1 puncte, in timp ce avansul economiei chineze va incetini la 5,6% in acest an, a anuntat sambata Fondul Monetar International, relateaza MarketWatch.

- Guvernatoarea orasului Tokyo, Yuriko Koike, si-a exprimat vineri nemultumirea in legatura cu ideea ca Jocurile Olimpice din acest an sa nu se mai desfasoare in capitala Japoniei, ci la Londra, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza agentia Belga. Shaun Bailey, candidatul Partidului Conservator…

- Epidemia de coronavirus Wuhan provoaca ingrijorare la nivel global, deoarece numarul decesele crește de la o zi la alta. Potrivit ultimului bilanț prezentat de autoritțile din provincia Hubei, s-a ajuns la 425 de morți, dupa ce marti au fost raportate inca 64 de cazuri de deces.Orașul Wuhan a intrat…

- Renault va extinde pana pe 13 februarie perioada in care va fi inchisa fabrica sa din Wuhan, China, in linie cu indicatiile autoritatilor de la Beijing privind epidemia cu coronavirus, si a extinderii...

- Anuntul a fost facut de directorul general al companiei, Horia Grigorescu, luni, pe pagina acestuia de Facebook.„Compania Naționala Poșta Romana anunța suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre...

- Grupul german Lufthansa a anunțat miercuri ca suspenda toate zborurilesale catre China din cauza epidemiei cu noul coronavirus, iar mai multe companii aeriene americane au decis de asemenea sa anuleze unele curse catre China dupa ce au observat o scadere drastica a cererii, scrie Agerpres. Zborurile…

- Raspandirea rapida a cazurilor de imbolnavire cu coronavirus ar putea bloca importurile anumitor produse din China, in Romania. Protecția Consumatorului a cerut sprijin Direcției de Sanatate Publica pentru a impiedica punerea pe piața a unor produse chinezești. Interdictia vizeaza portul Constanța și…