Stiri pe aceeasi tema

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, a primit ieri o lovitura incredibila din partea conducerii PSD, dar și a unor apropiați de ai sai. Conducerea PSD, adica Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Sorin Grindeanu și Gabriela Firea, a avut ieri, la Comana, o intalnirea cu primarii PSD din județul Giurgiu…

- Netflix face verificari pentru a vedea cate persoane folosesc un cont in realitate. Masura a fost adoptata „din motive de securitate”, susține platforma. Scopul este ca oamenii sa fie descurajați sa foloseasca același cont de Netflix și sa-și achiziționeze propriul abonament. In ultima perioada, mulți…

- Elevii din Rusia vor putea accesa in viitor doar anumit continut, aprobat in prealabil, atunci cand folosesc reteaua Wi-Fi a unitatii in care invata. ”In felul acesta, ii putem proteja pe copii de informatiile negative, folosite din pacate in scopuri necinstite, ca sa spunem asa”, a declarat sambata…

- Teatrul Nottara lanseaza un nou proiect dedicat adolescentilor, "Nottara citeste cu tine!", in cadrul caruia o opera literara a unui autor clasic, lecturata de actori, va fi transformata in audiobook. Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara transmis, luni, AGERPRES, elevii au ocazia sa…

- Clienții corporate Air France și KLM vor putea determina o contribuție anuala pe care doresc sa o dedice programului Corporate SAF (Sustainable Aviation Fuel) dupa o estimare a emisiilor de CO₂ asociate calatoriei lor. Toate contribuțiile vor fi investite in aprovizionarea și consumul de combustibil…

- Actorul Ion Dichiseanu a fost din nou internat la Terapie Intensiva la Spitalul de Urgența Floreasca. El a fost transportat de urgența la aceasta unitate sanitara fiindca se simțea rau. Marele actor, in varsta de 87 de ani, a ajuns la spital in stare grava. El a mai fost internat in luna decembrie in…

- Teatrul Nottara reia, incepand de miercuri, reprezentatiile cu public cu spectacolul "Aici nu-i de joaca" montat de actrita Catrinel Dumitrescu, care o are partenera pe Victoria Cocias. "Dupa o lunga asteptare, Teatrul Nottara are bucuria sa isi intampine din nou publicul in sala de spectacol. (...)…

- Autoritațile din Amsterdam vor sa restricționeze accesul turiștilor la magazinele in care se vinde marijuana. Mai exact, doar rezidenții olandezi vor putea intra in locațiile care vand cannabis, conform unei noi propuneri a primarului Femke Halsema care dorește schimbarea imaginii orașului, scrie Bloomberg.…