Stiri pe aceeasi tema

- Programul complet al reprezentațiilor din prima luna de primavara pe scenele TNRS Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) prezinta, in luna martie, doua spectacole in premiera, „Macbeth”, de William Shakespeare, in regia lui Botond Nagy, și „Echilibru fragil”, de Edward Albee, un spectacol de Mariana…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezinta, in luna februarie, reprezentații teatrale in toate zilele de joi, vineri, sambata și duminica. Spectacole deja consacrate din repertoriul Naționalului sibian și premierele lansate recent pe scena TNRS fac parte din programul acestei luni. Spectatorii sunt…

- Cand se aniverseaza cultura romana, cateva zile se instaureaza o solemnitate scorțoasa, plina de cuvinte mari și de ditirambi care nu au nimic de-a face cu ce inseamna cu adevarat limba romaneasca, cultura romaneasca, care sunt structura, scheletul ființarii neamului nostru.

- „Scoala femeilor”, de Moliere, in regia reputatului Alexandru Dabija, este premiera prin care Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu va celebra 2022 - Anul Moliere. Proiectul debuteaza chiar in preajma datei de 15 ianuarie, cand se implinesc 400 de ani de la nasterea lui Moliere, unul dintre cei mai…

- Cand se aniverseaza cultura romana, cateva zile se instaureaza o solemnitate scorțoasa, plina de cuvinte mari și de ditirambi care nu au nimic de-a face cu ce inseamna cu adevarat limba romaneasca, cultura romaneasca, care sunt structura, scheletul ființarii neamului nostru. Probabil ca daca am avea…

- „Școala femeilor”, de Moliere, in regia reputatului Alexandru Dabija, este premiera prin care Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu va celebra 2022 – Anul Moliere. In mod simbolic, proiectul debuteaza chiar in preajma datei de 15 ianuarie, cand se implinesc 400 de ani de la nașterea lui Moliere, unul…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu marcheaza Ziua Culturii Naționale, sarbatorita in 15 ianuarie 2022, printr-o serie de recitaluri din opera poetului Mihai Eminescu și printr-un episod special Tradiții TO GO. Evenimentele vor fi transmise pe pagina de facebook a TNRS și pe canalul de YouTube in zilele…

- Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu organizeaza in prima luna a anului 2022 o microstagiune a Sectiei Germane, cu un spectacol premiera, si o serie de reprezentatii ale Sectiei Romane, conform news.ro „Venim fizic in fata dumneavoastra in luna ianuarie 2022, cu 11 spectacole, venim cu o prezentare…